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Неожиданное признание: Жанна Эппле пожаловалась на упадок сил

Актриса загрустила после того, как ей исполнилось 55 лет.

Неожиданное признание: Жанна Эппле пожаловалась на упадок сил
Жанна Эппле. ФОТО GLOBALLOOKPRESS

Мысли об угасании посетили Жанну в метро. Она поделилась ими с поклонниками. По словам актрисы, эта мысль беспокоит всех людей за 50. «В таком возрасте слушаешь про дома для престарелых с всевозрастающим вниманием, с тем же, с каким молодой зэк читает пока не касающиеся его статьи УК. Вариантов на самом деле, не так уж и много. Перебирать их уже нет сил», — пожаловалась звезда.

Актриса активно участвует в разных проектах. Недавно Жанна отметила юбилей. Глядя на нее, никогда не дашь 55. Эппле прекрасно выглядит и неоднократно говорила о том, что может еще пойти под венец.

Правда, сейчас подходящей кандидатуры в мужья нет. По словам звезды, для нее важен интеллект мужчины и то, как он к ней относится. Вариант расчета в личных отношениях Жанна не рассматривает. Главное для Эппле – это чувства и взаимопонимание с партнером.

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Жанна Эппле

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Неожиданное признание: Жанна Эппле пожаловалась на упадок сил
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