Неожиданное признание: Жанна Эппле пожаловалась на упадок сил

Мысли об угасании посетили Жанну в метро. Она поделилась ими с поклонниками. По словам актрисы, эта мысль беспокоит всех людей за 50. «В таком возрасте слушаешь про дома для престарелых с всевозрастающим вниманием, с тем же, с каким молодой зэк читает пока не касающиеся его статьи УК. Вариантов на самом деле, не так уж и много. Перебирать их уже нет сил», — пожаловалась звезда.

Актриса активно участвует в разных проектах. Недавно Жанна отметила юбилей. Глядя на нее, никогда не дашь 55. Эппле прекрасно выглядит и неоднократно говорила о том, что может еще пойти под венец. больше по теме 53-летняя Жанна Эппле впервые стала бабушкойСовсем недавно в семье актрисы Жанны Эппле случилось радостное событие: у ее сына родился первенец. В своем микроблоге актриса показала первое фото малыша.

Правда, сейчас подходящей кандидатуры в мужья нет. По словам звезды, для нее важен интеллект мужчины и то, как он к ней относится. Вариант расчета в личных отношениях Жанна не рассматривает. Главное для Эппле – это чувства и взаимопонимание с партнером.