Эппле рассказала, какое значение имеет секс в ее отношениях с мужчинами

Недавно актриса отметила свой 55-летний юбилей и не исключает, что может выйти замуж.

В то, что Жанне Эппле исполнилось 55 лет, поверить трудно. Удивительно, но возраст на этой женщине не отражается совсем. Она полна сил, энергии и жизненных планов. Не исключает, что может выйти замуж, но пока поставила сердце «на проветривание».

«Во время знакомства я всегда обращаю внимание на воспитание, интеллект, уверенность и уважение к себе. Были случаи, что меня пытались обвинить в меркантильности: мол, искала вторую половинку, чтобы помогал с выплатой ипотеки. Но, видимо, корысть и расчет — не мое. Спонсора так и не встретила, пришлось гасить самой», — делится актриса.

Жанна много снимается, недавно на экраны вышел сериал «25-й час», где она играет Еву Бронскую, помимо этого есть еще ряд проектов. Времени на все хватает с избытком, потому что «поменялся вкус к ценности каждого момента».

Актриса не боится рассуждать о личной жизни и интимных темах. Что касается любви и секса, то здесь для нее все решено. На первом месте чувства – «это мощнейший инструмент, влияющий на настроение, энергию, работу мозга». Она отмечает, что взаимопонимание партнеров очень важно, но если «мужчина идеален, но плох в постели? Бегите! А если пустой и глупый — так и вовсе поскорее».

«У меня на первом месте, конечно же, любовь, а уже после ее производные. А какое место занимает секс? Градообразующее»,- цитирует слова актрисы StarHit.

Кстати, день рождения Жанна Эппле отметила в семейном кругу. Признается, что не стала устраивать пышное празднество, а предпочла побыть с родными. Своим выбором осталась очень довольна, так как получилось по-семейному тепло и уютно, пишет сайт argumenti.ru.