С сердечком: Оксана Федорова душевно поздравила Марка Тишмана

Марк Тишман празднует 40-летие. Поздравить друга на своей странице в Instagram поспешила модель Оксана Федорова. Она опубликовала мини-ролик, отражающий совместные события в жизни звезд. Видео звезда снабдила россыпью нарисованных солнышек и сердечек, подчеркнув эмоциональность послания.
«От всей души я поздравляю с днем рождения моего друга Марка Тишмана, человека с большим сердцем», — обратилась к певцу Оксана.
Она подчеркнула, что Марк одарен свыше многочисленными достоинствами и талантами, пожелала ему счастья и здоровья.
Марк и Оксана стали друзьями на почве благотворительности. Тишман активно участвует в мероприятиях, которые проводит фонд Федоровой «Спешите делать добро».
Больше 10 лет организация помогает детям с тяжелыми формами заболеваний, реализует различные программы в области культуры и спорта.
Ролик, который Оксана разместила в своем мини-блоге, как раз отражает активность музыканта на мероприятиях, организованных фондом.