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С сердечком: Оксана Федорова душевно поздравила Марка Тишмана

Исполнитель и композитор отметил свой 40-й день рождения.

С сердечком: Оксана Федорова душевно поздравила Марка Тишмана
Оксана Федорова/instagram.com/fedorovaoksana/

Марк Тишман празднует 40-летие. Поздравить друга на своей странице в Instagram поспешила модель Оксана Федорова. Она опубликовала мини-ролик, отражающий совместные события в жизни звезд. Видео звезда снабдила россыпью нарисованных солнышек и сердечек, подчеркнув эмоциональность послания.

«От всей души я поздравляю с днем рождения моего друга Марка Тишмана, человека с большим сердцем», — обратилась к певцу Оксана.

Она подчеркнула, что Марк одарен свыше многочисленными достоинствами и талантами, пожелала ему счастья и здоровья.

Марк и Оксана стали друзьями на почве благотворительности. Тишман активно участвует в мероприятиях, которые проводит фонд Федоровой «Спешите делать добро».

Больше 10 лет организация помогает детям с тяжелыми формами заболеваний, реализует различные программы в области культуры и спорта.

Ролик, который Оксана разместила в своем мини-блоге, как раз отражает активность музыканта на мероприятиях, организованных фондом.

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Марк ТишманмодельОксана Федорова

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С сердечком: Оксана Федорова душевно поздравила Марка Тишмана
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