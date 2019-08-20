Павел Воля признался, что приревновал Утяшеву на отдыхе

В Испании ведущая шоу «Танцы» на какое-то время уделила больше внимания коту, а не супругу.

Вместе с супругом, резидентом Comedy Club Павлом Волей, и двумя детьми 34-летняя Ляйсан Утяшева проводит августовские каникулы Испании. На личной страничке в Instagram возлюбленная юмориста не перестает делиться своими впечатлениями от отпуска. В перерыве между экскурсиями супруги забрели на одну из местных улочек, где жена Павла увидела рыжего кота. Судя по словам самого телеведущего, он не привык делить внимание избранницы с «посторонними».

«Я впервые приревновал свою любимую!» — не без иронии подметил супруг Утяшевой, поспешив увести жену в город.

Вместе с супругом телеведущая побывала в провинции Аликанте. Утяшева сводила детей на старейшую кукольную фабрику в городке Онил, полюбовавшись коллекционными игрушками.

«После мы попали на ваку. Это не всем известная и привычная коррида», — добавила Ляйсан, пояснив, что согласно правилам быки бегают по улице и, в отличие от корриды, никто не может причинить им боль.

Телеведущая подметила, что это своего рода проверка для молодых испанцев и старая традиция, которая жива и поныне.