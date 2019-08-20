ЗВЕЗДЫ

Павел Воля признался, что приревновал Утяшеву на отдыхе

В Испании ведущая шоу «Танцы» на какое-то время уделила больше внимания коту, а не супругу.

Павел Воля признался, что приревновал Утяшеву на отдыхе
Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Globallookpress.com)

Вместе с супругом, резидентом Comedy Club Павлом Волей, и двумя детьми 34-летняя Ляйсан Утяшева проводит августовские каникулы Испании. На личной страничке в Instagram возлюбленная юмориста не перестает делиться своими впечатлениями от отпуска. В перерыве между экскурсиями супруги забрели на одну из местных улочек, где жена Павла увидела рыжего кота. Судя по словам самого телеведущего, он не привык делить внимание избранницы с «посторонними».

«Я впервые приревновал свою любимую!» — не без иронии подметил супруг Утяшевой, поспешив увести жену в город.

Павел Воля приревновал супругу к рыжему испанскому коту (Фото: Instagram.com/liasanutiasheva)

Вместе с супругом телеведущая побывала в провинции Аликанте. Утяшева сводила детей на старейшую кукольную фабрику в городке Онил, полюбовавшись коллекционными игрушками.

«После мы попали на ваку. Это не всем известная и привычная коррида», — добавила Ляйсан, пояснив, что согласно правилам быки бегают по улице и, в отличие от корриды, никто не может причинить им боль.

Телеведущая подметила, что это своего рода проверка для молодых испанцев и старая традиция, которая жива и поныне.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиЛяйсан УтяшеваПавел Воля

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Павел Воля признался, что приревновал Утяшеву на отдыхе
Интересно?
Поделись с друзьями: