Ляйсан Утяшева придумала мотивацию шоколадом для шестилетнего сына

34-летняя Ляйсан Утяшева не скрывает: она следит за рационом всей семьи. Вместе с резидентом Comedy Club Павлом Волей телеведущая воспитывает двоих детей: шестилетнего Роберта и четырехлетнюю Софию. Рассуждая о правильном питании, ведущая шоу «Танцы» подметила, что их с Пашей малыши воспринимают шоколад, как угощение. Если сын Ляйсан на отлично справился с домашним заданием по английскому языку, мама вознаграждает его этим лакомством — как мотивацией. При этом Утяшева не может назвать себя поклонницей сладкого и вместо конфет настаивает на чем-то полезном.

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Телеведущая отдает предпочтение травяному чаю, алтайским сборам. Ляйсан очень любит мяту и старается держать себя в форме. По словам Утяшевой, она как и большинство других женщин предрасположена к полноте. Именно поэтому девушке приходится отказывать себе в калорийной пище. Говоря о муже, гимнастка заверила, что Павел никогда не поправляется и ему можно только позавидовать. Рассказала телеведущая в беседе с «ОК!».

В одном из интервью Ляйсан призналась, что поддерживать фигуру в тонусе помимо правильного сбалансированного питания ей помогают танцы, которые вполне могут заменить многочасовую тренировку в спортзале.