ЗВЕЗДЫ

Лазарев и другие звезды призвали поклонников забирать собак из приюта

Своим примером они показывают, что четвероногий друг может изменить человека лучше, чем дорогие тренинги.

Лазарев и другие звезды призвали поклонников забирать собак из приюта
С новыми питомцами Сергей Лазарев обрел и новые качества. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Лазарев, Ирина Горбачева, Виктор Гусев встали на сторону братьев наших меньших. В преддверии Всемирного дня бездомных животных они поучаствовали в социальной акции, призывающей людей забирать домой собак из приютов.

«Ни одна программа тренингов не изменит жизнь человека так, как собака из приюта, – в этом признались сразу десять профессиональных коучей», — заявляют организатор проекта, компания Pedigree.

В рамках акции собак из приютов позиционируют не просто как друзей, а как лучших персональных тренеров. Ведь они могут научить хозяина спокойствию, общительности, уверенности в себе и другим качествам, за которыми обычно люди приходят на тренинги.

«Собаки делают нас добрее, мудрее, ответственнее. Когда ты приходишь домой с какой-то проблемой или очень уставший и видишь, как на тебя летят твои питомцы для того, чтобы ты их погладил, то тут же забываешь о всех проблемах», — говорит Сергей Лазарев, который сам взял из приюта двух собак: Лису и Дейзи.

36-летний артист признался, что новые друзья уже изменили его. Напомним, раньше певец встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой и этом роман активно обсуждался в прессе. О своих нынешних отношениях Лазарев не распространяется, хотя и показывает иногда поклонникам своего сына Никиту.

А вы бы взяли собаку из приюта?

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Лазарев и другие звезды призвали поклонников забирать собак из приюта
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