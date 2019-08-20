Лазарев и другие звезды призвали поклонников забирать собак из приюта

Своим примером они показывают, что четвероногий друг может изменить человека лучше, чем дорогие тренинги.

Сергей Лазарев, Ирина Горбачева, Виктор Гусев встали на сторону братьев наших меньших. В преддверии Всемирного дня бездомных животных они поучаствовали в социальной акции, призывающей людей забирать домой собак из приютов.

«Ни одна программа тренингов не изменит жизнь человека так, как собака из приюта, – в этом признались сразу десять профессиональных коучей», — заявляют организатор проекта, компания Pedigree.

В рамках акции собак из приютов позиционируют не просто как друзей, а как лучших персональных тренеров. Ведь они могут научить хозяина спокойствию, общительности, уверенности в себе и другим качествам, за которыми обычно люди приходят на тренинги.

«Собаки делают нас добрее, мудрее, ответственнее. Когда ты приходишь домой с какой-то проблемой или очень уставший и видишь, как на тебя летят твои питомцы для того, чтобы ты их погладил, то тут же забываешь о всех проблемах», — говорит Сергей Лазарев, который сам взял из приюта двух собак: Лису и Дейзи.

36-летний артист признался, что новые друзья уже изменили его. Напомним, раньше певец встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой и этом роман активно обсуждался в прессе. О своих нынешних отношениях Лазарев не распространяется, хотя и показывает иногда поклонникам своего сына Никиту.

А вы бы взяли собаку из приюта?