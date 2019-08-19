Лазарев выбрал стиль family look для фотосессии с 5-летним Никитой

Сергей Лазарев вместе с пятилетним сыном Никитой принял участие в новой импровизированной фотосессии. На личной страничке в Instagram певец опубликовал понравившийся кадр. На фото малыш обнимает своего папу, ухватив его ручонками за ногу. Для семейной фотосъёмки артист выбрал стиль family look. Лазарев подобрал для себя и сына одинаковые клетчатые рубашки и джинсы, дополнив образ белыми кроссовками.

В одном из недавних интервью мама исполнителя Валентина Викторовна призналась, что ее внук очень напоминает ей самого Сережу в детстве и внешне, и характером. При этом сама женщина старается не навязывать сыну проверенные методы воспитания наследника. Когда певец отправляется на гастроли его мама старается окружить внука заботой и вниманием. Сам Никита очень привязан к отцу.

По словам Сергея, он долгое время не решался показать сына общественности. Кроме того, певец не знакомил малыша с другими звездными детьми. Когда Никита немного подрос его папа не стал возражать против того, чтобы он подружился с дочкой Ани Лорак — Софией. А в сентябре малыш побывал на детском празднике Лизы и Гарри, исполнив на танцполе брейк-данс.