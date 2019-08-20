Три поколения: 34-летняя Машкова показала кадр с мамой и дочками

34-летняя Мария Машкова опубликовала в Instagram черно-белый снимок из семейного альбома. В кадре актриса запечатлена с дочерьми и 54-летней мамой — Еленой Павловной. Еще будучи маленькой девочкой, дочь Владимира Машкова гордилась своими родителями. Они снимались в кино, играли в театре, много репетировали и ездили на гастроли. При этом старались не забывать и о Маше. Сейчас уже, став взрослой, девушка вспоминает, что папа часто привозил ей дефицитные вещи и заграничные подарки. Как и ее родители, Машкова выбрала творческую профессию, став актрисой. Многие помнят ее по роли в сериале «Не родись красивой».

«Мать, дочь, дочь и дочь», — подписала семейный снимок Мария.

Елена Шевченко (бывшая супруга Владимира Машкова. — Прим. ред.) очень привязана к своим внучкам: 9-летней Стефании и 7-летней Александре. В одном из интервью Мария призналась, что нашла в муже — Александре Слободянике-младшем — все те качества, которые, по ее мнение, должны быть у настоящего мужчины. Своего возлюбленного актриса считает идеальным отцом.