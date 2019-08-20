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Светские причуды: Рудковская похвасталась своим очередным завтраком

Супруга Евгения Плющенко, похоже, вкушает на старинной серебряной посуде.

Светские причуды: Рудковская похвасталась своим очередным завтраком
Яна Рудковская/https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская показала, чем любит себя любимую побаловать на завтрак. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, демонстрирующую ее вкусовые и визуальные предпочтения.

В богато обставленной комнате в центре прозрачного стеклянного стола стоит большая ваза с цветами.

Среди представленных блюд больше всего внимания привлекает каша. Точнее, не сама каша, а посуда, где ей повезло оказаться.

Это, возможно, уникальная старинная посуда из серебра — нож, вилка, но особенно тарелки и крышка, которые, наверное, могли бы украсить собой и музей.

Также среди других блюд было представлено яйцо, виноград, клубника, неизвестный напиток фиолетового цвета, чай и пирожные, похожие на макарун известной французской кондитерской Ladurée. Кстати, коробочка с 8 такими пирожными стоит в пределах двух тысяч рублей.

Среди посуды еще следует отметить фарфоровые блюдечко и чашечку для чая.

И, кстати, следует обратить внимание, что цвет цветов соответствует цвету пирожных.

Сервировка стола выполнена красиво — во вкусе супруге Евгения Плющенко не откажешь.

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Дима БиланЕвгений ПлющенкоЯна РудковскаяЯна Рудковская последние новости

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Светские причуды: Рудковская похвасталась своим очередным завтраком
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