Рудковская «заступилась» за собственные ноги

Звездный продюссер пожелала иметь такие же каждой женщине в ее возрасте.

Супруга Евгения Плющенко не упускает возможности похвастаться пляжными фотографиями. Снимки Яны в купальнике собирают огромное число лайков и восторженных комплиментов.

Однако в этот раз подписчики раскритиковали ноги звездного продюсера. По мнению некоторых, Яна могла бы и почаще наведываться в спортзал. Также некоторые уверены, что бизнесвумен удлиняет их с помощью фотошопа.

Рудковская молчать не стала. И заявила, что имеет не только длинные для своего роста в 168 сантиметров ноги, но и пожелала иметь такие же всем женщинам.

«Размер моей ноги — 36,5 сантиметров при росте в 168 сантиметров. Если у вас в 44 года будут не хуже, то я буду только счастлива за ваши параметры, — заметила Яна. — Меня все во мне устраивает, а что не устраивает, над этим усиленно работаю».

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Напомним, ранее звездный продюсер сообщила, что не зациклена на внешности. И главным считает, «кто ты есть», а никак ты выглядишь в зеркале.