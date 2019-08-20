Волочкова призналась, что посещала секс-шоп в Канаде

Балерина Анастасия Волочкова в студии программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что в ее жизни была практика посещения секс-шопа. Причем это случилось не в России, а в Канаде. При этом звезда не стала рассказывать, зачем туда ходила и какие «игрушки» там приобрела. В то же время она сказала, что в родной стране такие магазины не посещает. У нее все прекрасно в личной жизни без каких-то «сексуальных добавок».

В ходе небольшого блица танцовщица ответила и на другие вопросы ведущей Аллы Довлатовой. К примеру, она сказала, что никогда не поет в душе, не сплетничает. Во время занятия сексом не чихает. В обморок от голода никогда не падала. Своим обидчикам танцовщица не собирается мстить. Эротические сны обходят ее стороной, потому что любовных утех хватает в повседневной жизни. Балерина призналась, что последний раз плакала буквально два дня назад. Правда, причину своих слез она раскрывать не стала. Танцовщица отметила, что любит, когда мужчины оплачивают ее счет в ресторане, но, к сожалению, часто это приходится делать самой.

По словам балерины, которая недавно вернулась из Греции, где отдыхала с любимым человеком, первое, что она сделала – залезла в свою купель.

«Я в первую же ночь уснула на своей веранде. Люблю встречать на ней рассветы и закаты. Утром проснулась от озноба, но мне по душе такие времяпрепровождение», — заметила звезда.