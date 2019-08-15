«Боль дикая»: Волочкова снова в кровь разбила колени

Вот буквально накануне Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagramо том, что практически ничего не есть на отдыхе в Греции – всего несколько ложек бульона за день. И при этом считает себя женщиной сильной, которая никогда не покажет своей усталости.

Но уже сегодня звезда поделилась жуткими фотографиями своих в кровь разбитых коленей. Рассказывать, как и где упала бывшая балерина, почему произошло это болезненное ЧП, Анастасия не стала. Только отметила, что «боль дикая».

Напомним, в последнее время артистка отдыхает в Греции, куда привезла большое множество разных купальников. Артистка купается, устраивает фотосессии, загорает, а вечерами устраивает для других постояльцев мастер-классы и прост мини-шоу, демонстрирует великолепную растяжку и, естественно фирменные шпагаты.