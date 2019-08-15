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«Боль дикая»: Волочкова снова в кровь разбила колени

А накануне бывшая балерина едва не упала в голодный обморок.

«Боль дикая»: Волочкова снова в кровь разбила колени
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА /GLOBALLOOKPRESS .COM

Вот буквально накануне Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagramо том, что практически ничего не есть на отдыхе в Греции – всего несколько ложек бульона за день. И при этом считает себя женщиной сильной, которая никогда не покажет своей усталости.

Но уже сегодня звезда поделилась жуткими фотографиями своих в кровь разбитых коленей. Рассказывать, как и где упала бывшая балерина, почему произошло это болезненное ЧП, Анастасия не стала. Только отметила, что «боль дикая».

Разбитые колени Анастасии Волочковой. Фото
Бывшая балерина призналась, что она испытывала дикую боль. Фото: сторис в Instagram Анастасии Волочковой

Напомним, в последнее время артистка отдыхает в Греции, куда привезла большое множество разных купальников. Артистка купается, устраивает фотосессии, загорает, а вечерами устраивает для других постояльцев мастер-классы и прост мини-шоу, демонстрирует великолепную растяжку и, естественно фирменные шпагаты.

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Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостизвездные травмыОтдых в Греции

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«Боль дикая»: Волочкова снова в кровь разбила колени
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