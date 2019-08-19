«Вот это форма»: гимнастка Подкопаева оценила растяжку Лободы

41-летняя украинская гимнастка Лилия Подкопаева не оставила без внимания свежий снимок Светланы Лободы. На личной страничке в Instagram певица опубликовала фото, последовав примеру Анастасии Волочковой. Балерина советовала девушкам не забывать о пользе растяжки и делать упражнения на гибкость. Так, украинская исполнительница села на продольный шпагат. На прогулку певица отправилась с ковриком.

«Света!! Ну, это же невозможно… Вот это форма! Восхищаюсь», — отметила Подкопаева.

В одном из интервью Светлана призналась, как ей удается поддерживать стройность. По словам певицы, она не пропускает ежедневных тренировок, отправляясь на разминку несмотря на лень или усталость. Свои августовские каникулы артистка проводит в Турции. Лобода не скрывает: во время второй беременности — в мае 2018 года певица родила дочку Тильду — она выступала с концертами, снималась для рекламных компаний и обложек различных журналов. Уйти в мини-декрет она решилась только на поздних сроках, не желая навредить будущему малышу. А уже спустя несколько недель после родов прилетела в Москву, посетив музыкальную премию «МУЗ-ТВ».