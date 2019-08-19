ЗВЕЗДЫ

«Вот это форма»: гимнастка Подкопаева оценила растяжку Лободы

Вслед за Анастасией Волочковой наставница проекта «Голос. Дети» на Первом канале показала свой поперечный шпагат.

«Вот это форма»: гимнастка Подкопаева оценила растяжку Лободы
Светлана Лобода (Фото: Instagram.com/lobodaofficial)

41-летняя украинская гимнастка Лилия Подкопаева не оставила без внимания свежий снимок Светланы Лободы. На личной страничке в Instagram певица опубликовала фото, последовав примеру Анастасии Волочковой. Балерина советовала девушкам не забывать о пользе растяжки и делать упражнения на гибкость. Так, украинская исполнительница села на продольный шпагат. На прогулку певица отправилась с ковриком.

«Света!! Ну, это же невозможно… Вот это форма! Восхищаюсь», — отметила Подкопаева.

Светлана Лобода показала свой поперечный шпагат (Фото: Instagram.com/lobodaofficial)

В одном из интервью Светлана призналась, как ей удается поддерживать стройность. По словам певицы, она не пропускает ежедневных тренировок, отправляясь на разминку несмотря на лень или усталость. Свои августовские каникулы артистка проводит в Турции. Лобода не скрывает: во время второй беременности — в мае 2018 года певица родила дочку Тильду — она выступала с концертами, снималась для рекламных компаний и обложек различных журналов. Уйти в мини-декрет она решилась только на поздних сроках, не желая навредить будущему малышу. А уже спустя несколько недель после родов прилетела в Москву, посетив музыкальную премию «МУЗ-ТВ».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильСветлана ЛободаШпагат

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вот это форма»: гимнастка Подкопаева оценила растяжку Лободы
Интересно?
Поделись с друзьями: