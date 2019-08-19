Принц Эндрю оправдался за дружбу с преступником-миллиардером

Джеффри Эпштейн свел счеты с жизнью чуть более недели назад за несколько часов до того, как суд придал огласке документы, свидетельствующие о том, что миллиардер занимался торговлей несовершеннолетними и держал секс-рабынь.

В них также оказались и обвинения в домогательствах, которые выдвинули против принца Эндрю сразу две женщины. Несмотря на шумиху в прессе герцог Йоркский никак не отреагировал на нее и как ни в чем ни бывало отправился в Балморал.

Тем не менее, надежда на то, что скандал уляжется сам собой не оправдалась. Букингемский дворец был вынужден опубликовать заявление от лица сына Ее Величества.

«Герцог Йоркский шокирован недавними сообщениями об инкриминируемых Джеффри Эпштейну деяниях. Его Королевское Высочество отвергает всякое насилие над человеком и предположение, что он мирился бы, участвовал или потакал подобному поведению омерзительно», — заканчивается сообщение.

При этом оно идет в разрез с заявлением одного из близких друзей герцога. В 2010 году Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка после того, как тот первый раз вышел из тюрьмы.

Друг герцога позвонил ему и предупредил, что тот должен оборвать все контакты с бизнесменом.

На это Эндрю обвинил приятеля в пуританизме и потребовал оставить его в покое. «Джеффри мой друг. Быть лояльным по отношению к друзьям — это добродетель. Я буду к нему лоялен», — цитирует Эндрю The Sun.