Принца Эндрю обвинили в домогательствах в доме преступника-миллиардера

Джоанна Сьоберг заявила, что принц Эндрю вел себя непристойно и ласкал ее бюст, после того, как она села к нему на колени. Она стала второй по счету женщиной, которая обвиняет герцога Йоркского в домогательствах.

Первая и вовсе утверждала, что сын королевы вступил с ней в интимную связь в доме преступника-миллиардера Джеффри Эпштейна.

Джоанна Сьоберг дала подробный отчет о действиях принца. По ее словам, рядом с ними сидела «секс-рабыня» миллиардера Вирджиния Жуфре. Ранее та заявляла, что ее принудили к близости с принцем Эндрю в Лондоне, в 2001 году.

Заявление Сьоберг всплыло накануне, 10 августа после того, как были обнародованы судебные документы по делу Эпштейна, который ждал заседания по обвинению в торговле несовершеннолетними.

Примечательно, что суд так и не состоится — в воскресенье, 11 августа пришло сообщение, что 66-летний миллиардер свел счеты с жизнью.

Судебные документы были частью дела о защите чести и достоинства против светской львицы и бывшей подружки Эпштенйна 57-летней Жислин Максвелл.

Сьоберг утверждает, что инцидент произошел в особняке Эпштейна на Манхэттене в 2001 году, куда ее привела «совершенно неизвестная ей» Максвелл.

В то время Джоанне было 21, Жуфре — 17, а Эндрю — 41. Дело до суда так и не дошло — его удалось урегулировать без разбирательства, пишет Mirror.