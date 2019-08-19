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Дима Билан опроверг информацию о съемках в «Гардемаринах 4»

Певец заверил, что не занят в новой картине Светланы Дружининой.

Дима Билан опроверг информацию о съемках в «Гардемаринах 4»
Дима Билан опроверг очередной слух. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярный певец Дима Билан официально опроверг информацию о том, что он будет сниматься в фильме «Гардемарины 4». На помним, режиссер Светлана Дружинина сейчас работает над созданием четвертой части культовой саги, которая должна стать новой историей о полюбившихся героях, а не ремейком. В Сети стали появляться сообщения о том, что и Дима Билан присоединиться к актерскому составу, но 37-летний артист заверил своих подписчиков в Instagram, что это не так.

«Я с большим пиететом отношусь к этому режиссеру, но никакого повода для этой информации я не давал. Без меня меня женили», — сказал певец в «сториз».

«Сториз» Димы Билана
Дима Билан опроверг информацию о съемках в кино. Фото: instagram.com/bilanofficial/

Он отметил, что поводом к данному слуху послужила его совместная фотография с Дружининой, сделанная якобы на пробах актеров. Напомним, что в картине снимаются Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Домогаров и Кристина Орбакайте.

Добавим, что у Димы Билана уже есть немалый опыт съемок в кино. Он играл в новогоднем фильме «Королевство кривых зеркал» 2007 года и мелодраме «Герой», озвучивал мультфильм «Холодное сердце».

А вы ждете четвертых «Гардемаринов»?

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Дима Биланопровержение слуховСветлана ДружининаФильм "Гардемарины"

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Дима Билан опроверг информацию о съемках в «Гардемаринах 4»
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