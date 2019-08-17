41-летняя Климова поделилась своим портретом, нарисованным карандашом

41-летняя актриса Екатерина Климова поблагодарила одного из своих подписчиков за черно-белый портрет. Набросок с изображением актрисы был выполнен карандашом. В Stories экс-супруга Гелы Месхи опубликовала свежий рисунок, который ей прислал поклонник, отметив мастерство и талант художника.

«Потрясающе, спасибо!!» — лаконично отметила Климова.

Ранее знаменитость делилась портретом своей младшей дочери — трехлетней Беллы. Сама Екатерина собирает в архиве личного портфолио в Instagram понравившиеся рисунки с собственным изображением, поощряя творческое настроение подписчиков.

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Климову многие помнят благодаря исторической теленовелле «Бедная Настя». В ленте актриса исполнила роль княгини Натальи Репниной. По словам Екатерины, именно благодаря этому персонажу она «проснулась знаменитой». Несмотря на то, что Климова не переставала сниматься в кино, за ее плечами десятки ролей, актриса успела обзавестись четырьмя детьми. Старшей дочери знаменитости — Елизавете — уже исполнилось 17 лет. В браке с Игорем Петренко Екатерина родила двух сыновей — Матвея, ему 12 лет и Корнея, ему 10 лет. В отношениях с Гелой Месхи на свет появилась Белла.