«Черный лебедь»: Рудковская выбрала артистичный образ для концерта в Монте-Карло

Яна Рудковская не устает радовать подписчиков разнообразными модными образами.

На своей странице в Instagram бизнес-леди и светская львица опубликовала фото в вечернем платье. Образу пользователи Сети дали романтичное название «Черный лебедь».

Для посещения музыкального фестиваля в Монте-Карло Russian Music Яна выбрала мини-платье точно по фигуре и с необычными объемными гофрированными рукавами, придающими обладательнице наряда сходство с благородной птицей.

В подписи к фото продюсер поблагодарила звездного визажиста Сердара Камбарова, который прибыл специально в Монако, чтобы сделать Яне вечерний макияж.

Рудковская похвалила его за то, что образ получился максимально естественным и натуральным.

Напомним, в Монако Рудковская прибыла на несколько дней из Италии, где она отдыхает с мужем, Олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, и сыном Сашей.