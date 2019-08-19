ЗВЕЗДЫ

«Черный лебедь»: Рудковская выбрала артистичный образ для концерта в Монте-Карло

Продюсер побывала на выступлении Димы Билана.

«Черный лебедь»: Рудковская выбрала артистичный образ для концерта в Монте-Карло
Яна Рудковская/instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская не устает радовать подписчиков разнообразными модными образами.

На своей странице в Instagram бизнес-леди и светская львица опубликовала фото в вечернем платье. Образу пользователи Сети дали романтичное название «Черный лебедь».

Для посещения музыкального фестиваля в Монте-Карло Russian Music Яна выбрала мини-платье точно по фигуре и с необычными объемными гофрированными рукавами, придающими обладательнице наряда сходство с благородной птицей.

В подписи к фото продюсер поблагодарила звездного визажиста Сердара Камбарова, который прибыл специально в Монако, чтобы сделать Яне вечерний макияж.

Рудковская похвалила его за то, что образ получился максимально естественным и натуральным.

Напомним, в Монако Рудковская прибыла на несколько дней из Италии, где она отдыхает с мужем, Олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, и сыном Сашей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дима БиланЕвгений ПлющенкоМини-платьемода и стильЯна Рудковская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Черный лебедь»: Рудковская выбрала артистичный образ для концерта в Монте-Карло
Интересно?
Поделись с друзьями: