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«Он очень хороший отец»: Яна Рудковская положительно отзывается о своем бывшем супруге

По словам продюсера, вместе с бизнесменом Виктором Батуриным они воспитывают общих детей.

«Он очень хороший отец»: Яна Рудковская положительно отзывается о своем бывшем супруге
Яна Рудковская. фото: globallook.com

Яна Рудковская около семи лет прожила в браке с миллионером Виктором Батуриным, которому родила сына Николая. Также она воспитала другого сына бизнесмена от прошлых отношений Андрея, который стал ей родным. До сих пор продюсер помнит судебные разбирательства с бывшим мужем, которые выпали на период, когда она помогала Диме Билану стать известным и достойно представить Россию на «Евровидении».

Теперь Яна, как уже опытная участница конкурса,  проводила напутственными словами Сергея Лазарева на песенное соревнования в Израиль. Она считает, что певец оказался почти в такой же ситуации, как и Билан в свое время. Женщина не сомневается, что ему удастся победить или по крайней мере войти в тройку лидеров.

«То, что придумал для него греческий режиссер номера Фокас Евангелинос — это что-то фантастическое! Фокас, кстати, автор номера Димы с балериной», — рассказала Рудковская.

По словам продюсера, Лазареву сейчас проще выйти на сцену, чем Билану.  «Тогда я судилась за бренд „Дима Билан“ с бывшим мужем Виктором Батуриным. На меня лились потоки оскорблений, Виктор Николаевич подсылал людей, чтобы нам сломали замки у пластика ( специальный искусственный лед, — Прим. ред.)», — вспомнила Яна. Когда же ее спросили, в каких она сейчас состоит отношениях с экс-мужем, то женщина призналась, что в крайне доброжелательных.

«После того, как он вышел из тюрьмы, мы часто общаемся, советуемся друг с другом. Вместе воспитываем наших детей. Я считаю, что он очень хороший отец», — пояснила Рудковская. По ее словам, буквально на днях во время телефонного разговора они обсуждали успехи наследников. Оказалось, что Коля поступает в МГУ, а Андрей в МГИМО. Яна отметила, что Батурин продолжает заниматься бизнесом, а вот о личной жизни они предпочитают не говорить, пишет EG.ru.

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Тэги:

Виктор БатуринЕвровидение 2019Яна Рудковская
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«Он очень хороший отец»: Яна Рудковская положительно отзывается о своем бывшем супруге
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