«Папин день»: дочь Малинина рассказала о семейной традиции

Устинья Малинина очень близка со своим знаменитым родителем. Своих теплых чувств девушка не скрывает. И даже напротив, с удовольствием делится ими со своими подписчиками в Instagram. Вот и на этот раз она рассказала в своем блоге о милом семейном обычае.

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«У нас с папой есть день, когда мы проводим его вместе! Только он и я. Это стало нашей традицией. Я делюсь с папой секретами, рассказываю ему о своих мечтах и желаниях. Он всегда меня понимает и для меня это очень важно. Обычно папа строгий, но в этот день он позволяет мне все!» — рассказала Устинья.

Напомним, ранее мы писали о том, что Малинины просто обожают домашних питомцев. У них для четвероногих даже есть отдельный блог, который они регулярно пополняют фотографиями. На одном из последних снимков Устинья вместе с любимой собачкой Мией играет на фортепиано.