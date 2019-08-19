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Той-терьер Устиньи Малининой поучаствовал в игре на фортепиано

Instagram животных звездной семьи пополнился умилительной фотографией.

Той-терьер Устиньи Малининой поучаствовал в игре на фортепиано
Устинья Малинина с отцом /instagram.com/ustinya_malinina_official/

Семья Малининых настолько обожает своих животных, что завела для них свой Instagram. Недавно блог для четвероногих пополнился милым снимком.

На нем дочь певца Александра Малинина играет на фортепиано, а ее собачка русский той Мия участливо прилегла на руку девушки. Судя по всему, звуки пианино нисколько не смущают четвероного друга, привыкшего слушать музыку в этой семье.

Похоже, что Мия является любимицей семьи Малининых, ведь ее фотографии чаще всего пополняют четвероногий блог. Несмотря на маленькие размеры, у собачки очень серьезный и даже печальный взгляд.

Иногда Мия попадает в кадр с Бруно породы бишон фризе. Видимо, они неплохо ладят.

А вот шпиц Мими и британская кошка Джосси – одиночки по жизни.

Британец, кстати, еще тот шкодник. Как и все коты, он просто обожает запах обуви и сумок.

А это верный охранник дома – немецкая овчарка Байкал.

Ну и самый маленький питомец Малининых – крольчиха Саманта.

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Той-терьер Устиньи Малининой поучаствовал в игре на фортепиано
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