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Стало известно, сколько Меган и Гарри заплатили за виллу на Ибице

Герцоги Сассекские выбрали любимый отель Пола Маккартни.

Стало известно, сколько Меган и Гарри заплатили за виллу на Ибице
Недельное пребывание на Ибице обошлось Меган и Гарри в 120 тыс. фунтов стерлингов. Фото: globallookpress.com

Путешествие на Ибицу обошлось Меган Маркл и принцу Гарри в 120 тыс. фунтов стерлингов. Столько стоит недельное пребывание в отеле Sa Calma residence с видом на морской залив. Отель располагает закрытым пляжем, живописным бассейном, тренажерным залом на воде. Это место считается излюбленным курортом зарубежных звезд. Среди тех, кто останавливался в элитном отеле – французский диджей Дэвид Гетта и британский музыкант Пол Маккартни.

Отель. где отдыхали Меган и Гарри. Фото
Отель. где отдыхали Меган и Гарри. Фото: Daily Mail

Герцоги Сассекские отправились на Ибицу 6 августа, чтобы отметить там на 38-й день рождения Меган. По данным Daily Mail, за 6 дней поездки пара несколько раз пользовалась частным самолетом, на котором успела побывать на юге Франции в отеле Vista Alegre.

Как утверждают местные жители, Меган и Гарри прилетели в Испанию в сопровождении сотрудников службы безопасности. Пять телохранителей все время находились возле пары и следили за их безопасностью во время отдыха.

Ранее британцы раскритиковали герцогов Сассекских за поездку на Ибицу. По мнению общественников, Меган и Гарри должны были отправиться в путешествие на поезде или корабле, а не лететь самолетом, который выделяет в окружающую среду вредный углекислый газ. Таким образом, считают королевские поданные, принц Гарри пошел в разрез со своим последним выступлением, где он призывал обратить внимание на изменение климата.

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Британская королевская семьязвездный отдыхМеган Маркл и принц ГарриПол Маккартни

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Стало известно, сколько Меган и Гарри заплатили за виллу на Ибице
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