До переезда во Фрогмор Гарри и Меган просили королеву о комнате в Виндзорском замке

Герцоги Сассекские подумывали о переезде в Виндзорский замок, который насчитывает более 1000 комнат. Принц Гарри даже обращался с соответствующей просьбой к бабушке, Елизавете II, однако королева отказала внуку в просьбе. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, в ответ королева подарила молодоженам родовое поместье Фрогмор. Эксперты считают, что Елизавета II таким образом дала понять, что, несмотря на дружелюбное отношение к Меган Маркл, не готова разрешить ей поселиться с ней под одной крышей.

«В Виндзорском замке есть множество пустых спален, на которые, возможно, положили глаз Сассекские. Но я понимаю, что не совсем уместно иметь там молодую семью», – цитирует источник во дворце «Таймс».

Напомним, особняк Фрогмор насчитывает пять спален, а его ремонт обошелся в 2,4 млн фунтов стерлингов, что вызвало недовольство налогоплательщиков. 34-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл решили снести перегородки и объединить помещение в единое целое.