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Фотограф раскрыл имя любимого спортсмена Гарри и Меган

Ричард Уилсон ушам не поверил, когда ему позвонили и заказали прислать его работу во Фрогмор.

Фотограф раскрыл имя любимого спортсмена Гарри и Меган
Принц Гарри и Меган Маркл продолжают обустраивать Фрогмор. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в свое новое жилище в Виндзоре только в апреле. Поэтому не удивительно, что молодые родители все еще продолжают обустраивать коттедж Фрогмор.

На днях стало известно о неожиданном предмете интерьера, который герцог и герцогиня Сассекские попросили сделать на заказ.

Фотограф Ричард Уилсон ушам не поверил, когда королевские особы с ним связались и попросили сделать портретный снимок английского гонщика Льюиса Хэмильтона, который выиграл «Формулу-1».

На нем спортсмен запечатлен в момент, когда садится в свой болид Mercedes перед решающей гонкой, которая принесла ему шестую по счету победу.

В онлайн-магазине Уилсона фото чемпиона подается в формате А3. Однако Меган и Гарри попросили увеличить снимок до А1 формата и напечатать на алюминиевой поверхности.

Фотограф рассказал, что гордится тем, что королевская чета заказала его работу и что у них дома будет снимок, который запечатлел величайшую победу в истории мотоспорта, пишет Express.

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Фотограф раскрыл имя любимого спортсмена Гарри и Меган
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