69-летний Буйнов отдыхает с молодой красавицей во Франции

Известный певец Александр Буйнов опубликовал на своей странице в Instagram серию роликов с отдыха на Лазурном побережье в Провансе. Сначала подписчики видят Буйнова за рулем авто, звучит его трек, где есть слова о том, что он скучает по Москве. Затем певец снимает красоты побережья Прованса: море, яхты, безоблачное небо.

На одном из видео он возлежит в шезлонге на краю бассейна, который визуально сливается с морем, создавая великолепную картинку. Певец осторожно переводит камеру на соседний шезлонг, и оказывается, что он наслаждается жизнью не один, а в компании с загорелой подругой в мини-бикини с бокалом вина в руке.

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«Красотища! Такое бывает только во Франции или в Сочи», — слышится голос Буйнова за кадром.

«Марсель, Прованс. Люблю быть за рулем. На второй киношке добавьте звук, услышите волшебные звуки лета и насладитесь сумасшедшей картиной!» — подписал ролики Буйнов и назвал «киношку» безумством красок. Певец также признался, что без моря просто не может жить.

Подписчики пожелали музыканту счастливого отдыха и незабываемых впечатлений, а также поинтересовались, кто та самая прелестница, отдыхающая с ним у бассейна. Пока Буйнов не дал ответ на этот вопрос.

Напомним, Александр был трижды женат. Третьей супруге Елене Буйновой в июне исполнилось 59 лет, однако на видео явно не жена музыканта.