И в лес не надо: Александр Буйнов собрал грибы на собственном участке

Певец Александр Буйнов похвастался в Instagram урожаем грибов с собственного участка. Вернувшись домой с фестиваля «Белые ночи Петербурга», он пошел погулять со своим псом, но обратно вернулся не с пустыми руками — половину лукошка насобирал.

— Марчелло облизал, закусал всего! Пошли, говорит, по участку, приметил я кое-что. Собрали и съели! — рассказал артист.

Подписчики в целом порадовались за Буйнова, но некоторые оставили завистливые комментарии о том, что участок у звезды очень уж шикарный. С такой усадьбой и в лес ходить не надо.

Ранее 69-летний певец выкладывал фотографии своей старой лодки, которую Марина Юдашкина превратила в прекрасную цветочную клумбу. Судя тем снимкам, на участке Буйнова есть и обложенный камнями прудик, и мост через него.