НОВОСТИ

И в лес не надо: Александр Буйнов собрал грибы на собственном участке

Грибные места хозяину показал верный пес Марчелло

И в лес не надо: Александр Буйнов собрал грибы на собственном участке
Александр Буйнов похвастался грибным урожаем. Фото: globallookpress.com

Певец Александр Буйнов похвастался в Instagram урожаем грибов с собственного участка. Вернувшись домой с фестиваля «Белые ночи Петербурга», он пошел погулять со своим псом, но обратно вернулся не с пустыми руками — половину лукошка насобирал.

— Марчелло облизал, закусал всего! Пошли, говорит, по участку, приметил я кое-что. Собрали и съели! — рассказал артист.

Подписчики в целом порадовались за Буйнова, но некоторые оставили завистливые комментарии о том, что участок у звезды очень уж шикарный. С такой усадьбой и в лес ходить не надо.

Ранее 69-летний певец выкладывал фотографии своей старой лодки, которую Марина Юдашкина превратила в прекрасную цветочную клумбу. Судя тем снимкам, на участке Буйнова есть и обложенный камнями прудик, и мост через него.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Буйновгрибы

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
И в лес не надо: Александр Буйнов собрал грибы на собственном участке
Интересно?
Поделись с друзьями: