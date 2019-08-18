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Дарья Повереннова поделилась впечатлениями от поездки в Италию

Маленький городок Урбино приятно удивил артистку.

Дарья Повереннова поделилась впечатлениями от поездки в Италию
Дарья Повереннова/instagram.com/dpoverennova/

Актриса театра им. Маяковского Дарья Повереннова в Instagram опубликовала фото из итальянского городка Урбино, где она застала фестиваль художественных искусств.

По ее словам,  атмосфера ассоциировалась с огромной декорацией на съемках фильма про Средневековье. Вокруг бродили люди в исторических костюмах, играли уличные музыканты, стреляли из настоящих ружей и орудий!

Сам городок также удивил артистку, здесь количество студентов — 20 000, превышает количество жителей — 16.000 жителей. Кстати, в Урбино находится один из старейших университетов в Европе, он основан в 1506 году.

Но Урбино еще является историческим, культурным, образовательным центром провинции Марке — это «идеальный город» эпохи Возрождения. Здесь родился знаменитый итальянский живописец, график и архитектор, автор полотна «Сикстинская Мадонна».

Повереннова побывала в доме-музее Рафаэля Санти. По ее мнению, сделан он с большой любовью, в нем сохранились предметы интерьера той эпохи, картины отца Рафаэля — художника Джованни Санти, и фреска, написанная молодым Рафаэлем.

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«Сикстинская Мадонна»Дарья ПоверенноваРафаэль Сантитеатр им. Маяковского

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Дарья Повереннова поделилась впечатлениями от поездки в Италию
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