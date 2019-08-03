Дарья Повереннова рассказала о воспитании дочери от Жигалкина

Актриса Дарья Повереннова в Instagram опубликовала снимок, на котором она в обществе своей 26-летней дочери Полины. Они с ней похожи, как две капли воды. Даже одежда и прическа у них практически одинаковая. Как сказала Дарья Повереннова, ей всегда было важно, чтобы дочка ее понимала. Полина, как она выразилась, единственный человек в мире, который знает все про свою мать.

Повереннова заметила, что когда дочка была маленькой, она доходчиво и подробно ей объясняла, почему нельзя себя вести, как тебе заблагорассудится. Благодаря этому, как она уверена, им с дочкой удалось без всяких споров и выяснения отношений проскочить переходный возраст дочери.

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«Полина никогда не хотела копировать кого-то, и меня в том числе. Но то, что мы, не сговариваясь, частенько одеваемся одинаково, да и тот факт, что мы очень похожи, даёт мне основание думать, что Полина меня любит! А я её!», — заявила Дарья Повереннова.

Добавим, что свою дочь она родила от актера Александра Жигалкина, с которым спустя десять лет совместной жизни рассталась.