Юрий Розум пожалел, что был мягким с дочерью

Народный артист уверен, что у Александры были dct задатки, чтобы пойти по его стопам.

В этом году знаменитый пианист отпраздновал 65-летие. И хотя его судьба часто баловала, есть и то, о чем мэтр сожалеет. В частности, он уверен, что был слишком мягким с дочерью. А стоило наследницу усадить в свое время за пианино.

Любопытно, что Александра, появившаяся в браке артиста со второй женой Ириной, жила после развода с папой. Со слов Розума это было сознательное решение, ведь он мог нанять для девочки лучших нянь и учителей.

«У нас был серьезный кастинг нянь, причем, он длился много лет», — рассказал пианист в интервью Teleprogramma.pro

Только вот музыкальных способностей дочь так и не продемонстрировала.

«И я махнул рукой, за что сейчас себя корю. Теперь уже Сашка говорит: «А я хотела, просто нужно было меня заставлять!», — продолжил артист.

Однако Розум все еще надеется на продолжение музыкальной династии. Осталось лишь дождаться, пока дочь подарит внуков.