Юрий Розум: «У меня было три брака – курьезный, тайный и настоящий»

Знаменитый пианист и народный артист России пригласил Teleprogramma.pro в свой загородный подмосковный дом и раскрыл тайны своей творческой и личной жизни.

Музыкант впервые рассказал нашему корреспонденту о трех своих браках и о том, почему он больше никогда не женится.

— Юрий Александрович, в этом году вы отметили юбилей — 65 лет…

— И даже не один юбилей, а как минимум четыре. Мне самому исполнилось 65 лет, 45 лет творческой деятельности, 25 лет, как я сыграл свой первый благотворительный концерт, и 15 лет моему Международному благотворительному фонду … Можно и еще даты припомнить, но ведь это не главное. Важно, что деятельность насыщенная и за всем этим стоит большой труд.

— Наверное, нет точки на земном шаре, где вы не выступали. А где приятнее всего играть, в какой стране самые благодарные слушатели?

— Безусловно, есть ностальгические места, где в непростые для себя времена я играл и имел почитателей, и даже клубы поклонников. Они есть и в Германии, и в России, всех не перечислишь. Это как личные моменты жизни, история твоей любви, борьбы, побед и огорчений. Как правило, это небольшие залы, которые создают интимность и доверительность с аудиторией. Для меня важно, чтобы в зале было не больше 500 человек. А когда больше тысячи, ты уже играешь обобщенно, не чувствуя каждого человека. Но по национальному признаку и стране люди точно не отличаются. И неважно, как они выражают свои эмоции. Да, наверное, швейцарцы более сдержанные, чем итальянцы, но момент единения с публикой не зависит от того, как они выражают свое впечатление. В Америке это сразу стоячие овации, в Германии часто топают ногами , создавая жуткий гул, в Италии кричат и вскакивают с мест… Но самое важное, момент контакта с сердцами слушателей через музыку — практически не отличается. Если он установлен, то не важно, как они будут реагировать, могут вообще молчать, но ты чувствуешь результат. К счастью, бог дал мне возможность проникать в души и чувствовать слушателя, а для меня это самое важное.

— Какой самый необычный подарок вы получали?

— В данный момент мой близкий друг, замечательный человек делает в подарок ремонт в моей московской квартире на Тверской. Это его подарок мне к юбилею. Потому я теперь на время переехал за город. В Японии поклонники дарили мне машину. Много подарено картин, икон, элитного алкоголя. Как-то подарили роскошный смокинг бренда Isa Arfen, который даже жалко надевать на концерты, ведь там с меня семь потов за выступление сходит. Сейчас покажу вам пиджак Tom Ford стоимостью под миллион, подаренный другом. Я люблю красивые вещи, хоть и мало что в них понимаю. Вкус у меня достаточно консервативный, например, никогда в жизни не надену смокинг с кедами, как сейчас модно.

— Дочка в вас пошла, модница?

— Да я же не модник, просто люблю хорошо выглядеть. Дочка, конечно, тоже любит красиво одеваться, но у нее же мама — моя бывшая жена, работала моделью. Если мы вместе с Сашей куда-то выходим, то она всегда спрашивает мое мнение, что ей лучше надеть. Дочка вообще ко мне во многом прислушивается, как-никак, я был отцом-одиночкой на протяжении десяти лет. Дочь жила со мной в течение всей своей школьной жизни, с первого класса. А к маме ездила только на выходные. Притом, что у нас с бывшей женой прекрасные дружеские отношения после расставания, которое случилось 15 лет назад.

— Получается, к вам дочка ближе?

— Не могу так сказать. Просто в те годы, что Саша жила со мной, я ею больше занимался, чем мама. Старался вкладывать в нее по максимуму, хотя, главного не удалось вложить — музыкантом дочь не стала. Она не продемонстрировала каких-то исключительных способностей и я хотел, чтобы она просто занималась для себя. Но в тот момент, когда нужно было начинать, Саша еще жила с мамой. А там не захотели ставить в квартиру пианино, чтобы ребенок мог ходить в музыкальную школу. Потом она все-таки попробовала играть, но ей это не особо понравилось, и я махнул рукой, за что сейчас себя корю. Теперь уже Сашка говорит «А я хотела, просто нужно было меня заставлять!». Но, тем не менее, дочь росла в мире звуков, и это оказало влияние на ее становление. В какой-то момент у дочери был период отторжения классики, она увлекалась роком, у нее были горы дисков, постоянно наушники в ушах…

— Вы это тяжело переживали?

— Ну, тяжело переживать времени не было, у меня работы всегда под завязку. Я больше переживал за обучение в целом, а к тому, что у нее есть свои увлечения и пристрастия в музыке, я относился так: «Лучше рок, чем какая-то дешевая попса!». Меня беспокоило, что дочка не сильно интересовалась учебой. Но, несмотря на все метания, Сашка выросла очень достойным и культурным человеком. Училась в гимназии имени Капцовых рядом с моим домом на Тверской, собственно, поэтому и переехала ко мне, чтобы учиться в хорошей школе. Потом окончила английское отделение Плехановского университета по направлению «управление и менеджмент». А сейчас поступила в магистратуру РГСУ на заочное отделение, на психологию. У Саши все же больше тяга к бизнесу, чем к гуманитарным наукам. Хотя, я хотел, чтобы она пошла в МГУ на журфак, потому что у нее прекрасный русский язык, она прекрасно пишет. В свое время Саша написала статью «Юрий Розум — мой папа», сделала исследование о нашем роде, как он когда-то смыкался с родом графов Разумовских.

— Но есть надежда, что Саша подарит вам внука, и он продолжит музыкальную династию…

— Я эту надежду пока с радостью оттягиваю! Сейчас я себя совсем не вижу дедушкой и не спешу им становиться. У нас с Сашкой это больной вопрос и когда она хочет пощекотать мне нервы, может пошутить в этом направлении, мол, готовься. Но потом сама же и успокаивает «Папочка, все нормально, я пошутила, спи спокойно».

— Юрий Александрович, вы были женаты лишь раз, и развелись более 15 лет назад… Почему больше не решились на новый брак?

— А вот и нет, я был женат трижды, просто никогда об этом не рассказывал. Первый брак в 1977 году был юношеским и в какой-то степени курьезным. Это была моя однокурсница, с которой у нас случился роман на последних курсах консерватории. Мы поженились, когда я был призван в армию на срочную службу и проходил ее в Москве. Моя любимая была родом из Баку, где сильны восточные традиции. Весь город знал о нашем романе и все ждали свадьбы. И я понимал, что просто обязан жениться, хотя не чувствовал перспективы наших отношений. Мы оба темпераментные и заводились с пол оборота. Вспышки случались по несколько раз в день, потом примирения, иногда пылкие, иногда нет. В итоге, я женился, находясь на службе в армии, и получил штамп в военном билете. Но ровно через год я принял решение, что нам нужно расстаться, потому что мне этого года хватило на всю жизнь…

— Непросто с восточной женщиной?

— С женщинами вообще непросто, а с восточными особенно. Она очень быстро вспыхивает и тут же отходит, а меня надо сначала долго доводить, но потом я готов крушить все вокруг. В общем, второй штамп — о разводе, я получил в тот же военный билет, еще служа в армии и не имея паспорта. И когда получил после дембеля паспорт, он был абсолютно, девственно чист!

— Первый брак вы назвали курьезным, а второй?

— Второй был тайным и случился лет через 7-8 после первого. Года два у меня был очень пылкий роман с одной девушкой, но так случилось, что мы расстались. И вот на этом эмоциональном пепелище я согласился на брак, к которому меня толкали, чуть ли не с детства. Это была дочка друзей родителей, моя подруга детства. Давление было очень сильным, но я бы никогда не поддался, если бы не случилось того расставания с девушкой, которую я сильно любил. Решился, в том числе, и после благословения своего духовника. Подумал, что может быть, действительно это правильно, вышибить клин клином? Но потом я осознал, что нельзя жениться без любви, а с моей стороны любви не было. Была только симпатия и уважения, приятные детские воспоминания. Ее мама сумела убедить священника — очень известного и достойного человека, чтобы нас венчали в Великий пост, чего нельзя делать вообще. Но они так ждали моего согласия, что я сказал — да, и нас повенчали. Из-за поста у нас не было интимных отношений, а церемония в загсе была назначена сразу после Пасхи, нам дали месяц на размышления. Родители говорили «Вы повенчаетесь, получите божье благословение и все будет хорошо», но мы не стали ближе друг другу. На тот момент я был очень воцерковленным человеком, искренне верил в то, что обряд на меня повлияет, но этого не случилось. Не возникло ни чувств, ни притяжения, ни желания жить вместе. И за несколько дней до свадьбы я пришел к ней и честно сказал «Прости, но я не могу быть твоим мужем. Не готов, ничего не чувствую». Для нее и наших семей это конечно была катастрофа.

— Значит, так у вас и второй штамп в паспорте не появился…

— Не появился. Женился я только в начале 90-х, а до того мы с Ириной несколько лет встречались. Этот брак был уже основательным и подарил мне дочь Александру. Хотя, признаюсь, в загс мне идти совсем не хотелось. Но, тем не менее, жили мы прекрасно, я ее брал с собой на гастроли по всему свету. Но Ирине хотелось ребенка…

— А вам?

— Совсем не хотелось. Но поскольку я любил эту девушку и понимал, что ей это очень нужно, то не сопротивлялся. Тем более, головой то понимал, что согласно всем традициям у мужчины должен быть продолжатель рода, наследник.

— А когда дочь родилась, какие были эмоции?

— Сначала не было никаких. Я вообще был в длительном туре по Австралии и Америке. Сашка родилась 11 ноября, а я приехал только в декабре. Но даже когда увидел, взял на руки, ничего особо не почувствовал: ну лежит какой-то комочек, плачет, вроде мое… К тому же я тогда очень много работал, гастролировал за рубежом в том числе и для того, чтобы у ребенка было все самое лучшее. Чувства появились, когда дочери исполнилось лет пять, стало интересно с ней общаться, и я начал брать ее с собой в разные поездки, в гости к друзьям.

— Как же вы решились забрать дочь себе после развода?

— Мы оба понимали, что так будет лучше для ребенка. Я знал, что с Сашей будут постоянно и много заниматься. У нас был серьезный кастинг нянь, причем, он длился много лет. Кто-то первые месяцы старался себя зарекомендовать хорошо, а потом расслаблялись, пользуясь тем, что я в отъезде. И Саша начинала сползать и по оценкам, и по своему психологическому состоянию. Пока я не нашел чудную женщину из Баку, которая стала членом нашей семьи на долгие годы. Ее сын — замечательный бас, пел в Мариинке, и однажды мы с ним приехали дать концерт в Бакинской филармонии. Там я познакомился с его мамой, сразу почувствовал, что это тот человек, что мне нужен и пригласил ее в Москву. Она приехала попробовать, и так и прижилась, хотя Сашка ее поначалу немножко недолюбливала за строгость. Но потом все сложилось и сейчас дочь ее обожает. И когда Саша выросла, эта женщина осталась у меня жить, стала уже моей няней, ведет все хозяйство.

— А почему все-таки расстались с Сашиной мамой, раз вы ее любили? И почему больше не женились?

— Вспыльчивость моя тому виной… После развода у меня были достаточно серьезные отношения, но не те, что «на века». Жить под одной крышей с кем-то я больше не готов. Мне комфортно жить так, как я живу, имея любимое дело, которое меня занимает не на сто, а на тысячу процентов. У меня есть друзья, которых я очень ценю и люблю. У меня есть дочка, которая для меня самый близкий и дорогой человек. Есть любимая и дорогая сестра, с которой периодами отношения были очень трудными, но сейчас она мне очень помогает и полностью занимается моим фондом. Это первый человек, совершенно искренний в своей работе в фонде, которому я могу полностью доверять. Потому что раньше там было много недобросовестных сотрудников.

— Я знаю, что в этом году вы поддерживаете одну из самых интересных образовательных акций «Искусство ради экологии». Расскажите об этом.

— Я серьезно отношусь к проблемам экологии и окружающей среды, хотя и вырос в том обществе, которое не всегда особо чутко относилось к тому, что нас окружает. Раньше я не акцентировал на этом внимание, но сейчас, когда горит Сибирь или загрязняют Байкал, я не могу остаться в стороне. Меня ранит, что природа страдает от людей в таких глобальных масштабах. Поэтому надо начинать меняться — в первую очередь, самому и помогать в этом своему окружению. Я много езжу по миру и вижу, как люди ведут себя в других странах. Многие, например, сортируют отходы – стекло, пластик, бумагу. Хорошо, что и мы начинаем к этому приходить: на улицах все чаще можно увидеть контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов. Если я не ошибаюсь, то к 2020 году все дворы Москвы планируют оборудовать такими контейнерами. Поэтому, я думаю, что проект «Искусство ради экологии», который пройдет в Москве во второй раз, сейчас актуален как никогда. Я верю, что эта образовательная инициатива, созданная на стыке искусства и экологии, способна изменить мир к лучшему. Когда человек слушает музыку и испытывает при этом внутреннее потрясение, внутри него что-то меняется. Он уже не способен причинить зло окружающему миру. В рамках проекта я планирую дать концерт со стипендиатами моего Международного благотворительного фонда.

И я приглашаю всех москвичей принять участие в акции. Уже сейчас можно начать собирать дома пластик, бумагу, алюминий и стекло, а с 31 августа менять накопленное в специальных пунктах раздельного сбора на «экобилеты» и посещать лучшие столичные концерты, выставки и спектакли. Организатором акции выступает столичный Департамент природопользования. К участию в проекте меня пригласили мои партнеры — коммуникационное агентство Бюро №1, которые тоже работают над акцией. Многие их проекты абсолютно точно меняют мир к лучшему. Да, изменения происходят не быстро, но если каждый человек начнет с себя, не будет бросать мусор и портить окружающую среду, а также научит этому своих детей, то наш мир обязательно станет хоть чуточку чище и лучше.

Подробности вы сможете посмотреть на официальном сайте акции.