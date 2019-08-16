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Гоген Солнцев прогулялся с женой по Москве «без допинга»

Шоумен внимательно следит, чтобы его супруга не употребляла спиртные напитки.

Гоген Солнцев прогулялся с женой по Москве «без допинга»
Фрик Солнцев наладил отношения с супругой/https://www.instagram.com/solntcev/

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram опубликовал свежую фотографию со своей супругой 64-летней Екатериной Терешкович. Судя по всему, в семье у шоумена сейчас наблюдается полная идиллия. Он наладил отношения с любимой женщиной. В один из дней любитель ток-шоу отправился на прогулку с ненаглядной, о чем рассказал в соцсетях.

«Как хорошо, когда любимой рядом хорошо и жизнь бьёт позитивом и яркими эмоциями! Главное, без допинга… Гуляли с Катером по Москве, покушали вкусный плов, покатались на великах и познакомились с огромным количеством хороших людей! А как заканчивается ваша неделя? Уже все вышли из отпуска? Как рабочая адаптация происходит?» — спросил шоумен своих подписчиков.

Надо отметить, что на опубликованной фотографии Екатерина Терешкович радостно улыбается. Поездка в санаторий, где женщина лечилась от алкогольной зависимости, благоприятно сказалась на ее самочувствии. Сейчас она в прекрасной форме.

Добавим, что многие пользователи считают, что Гоген Солнцев живет с Терешкович только ради денег. Вместе они уже не раз становились главными героями скандальных ток-шоу. Пользователи считают, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович мастерски разыгрывают комедию в эфире федеральных каналов.

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Гоген СолнцевЕкатерина ТерешковичМосква

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Гоген Солнцев прогулялся с женой по Москве «без допинга»
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