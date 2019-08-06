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Гогену Солнцеву отказали в эксгумации тела отца

Шоумен не может получить квартиру, оставшуюся после смерти родителя.

Гогену Солнцеву отказали в эксгумации тела отца
Гоген Солнцев скорбит об отце. Фото: Instagram@solntcev

Отец Гогена Солнцева оставил семью, когда будущему шоумену исполнилось всего десять лет. Звезда телешоу признался, что папы ему очень не хватало, но о его судьбе он не знал ничего. А о смерти родителя ему сообщили лишь спустя год.

В недавнем эфире программы Малахова «Прямой эфир» Солнцев заявил, что отец умер от рака кишечника, а в его столичной квартире сейчас проживает посторонний человек – приятель некой Ларисы, которая ухаживала за больным в последнее время.

Гоген хочет выселить непрошеного жильца и вступить в наследство на недвижимость. Он подозревает, что сиделка и ее друг мошенники, причастные к смерти папы. Доказать этого Солнцев пока не может: как выяснилось, документов с результатами медицинского освидетельствования тела попросту нет.

Как рассказал шоумен, он попытался получить разрешение на эксгумацию останков отца, однако суд в этом отказал.

«Счел, что нет для этого никаких оснований, но мы не сдаемся и пойдем дальше», – пишет Гоген в Instagram.

Он отметил, что в Сети многие обвиняют его в равнодушии к отцу и корысти, но это не так.

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Гогену Солнцеву отказали в эксгумации тела отца
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