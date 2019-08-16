Александр Васильев поделился радостями французской дачной жизни

Александр Васильев в силу своей профессии не может не любить Францию, которая со средних веков является столицей мировой моды. Приобрел Васильев и недвижимость в этой стране, в частности, дом, который историк моды называет «дачей», расположенный в центральной части Франции, в провинции Оверни.

Есть у Васильева и апартаменты в Париже, но ими он владеет на правах пожизненной ренты. Если считать квартиры в Москве, Калининграде, Анталье, дом в Литве — общая стоимость недвижимости телеведущего составляет полтора миллиона евро. Конец лета Александр провел в своих овиньонских владениях. В мини-блоге в Instagram телеведущий поделился с подписчиками радостями сельской жизни.

На снимках Васильев показал пасторальные провинциальные пейзажи Франции, розы у дома и даже симпатичного ослика. Сам Васильев также снялся на фоне природы в оригинальных очках, клетчатой рубашке, неизменном шейном платке и шарфике.

«После удивительных и спокойных 10 дней на моей даче в Оверни Auvergne, я оправился домой в Париж, а оттуда улетел в Ниццу, в Le Manoir de l’Etang возле Mougin», — написал Васильев.

Он также сообщил, что в тех местах, которые он выбрал для отдыха в Ницце, «много живал Пикассо».

Из всего фотоотчета подписчиков более всего заинтересовала судьба ослика. Телеведущему задали вопросы, живет ли у него вьючное животное на даче, и кто за ним ухаживает в отсутствии хозяина. Многие поблагодарили Васильева за возможность виртуально приобщиться к красотам Франции.