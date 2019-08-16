ЗВЕЗДЫ

Александр Васильев поделился радостями французской дачной жизни

Историк моды владеет недвижимостью общей стоимостью в полтора миллиона евро.

Александр Васильев поделился радостями французской дачной жизни
Александр Васильев/instagram.com/alexandre_vassiliev/

Александр Васильев в силу своей профессии не может не любить Францию, которая со средних веков является столицей мировой моды. Приобрел Васильев и недвижимость в этой стране, в частности, дом, который историк моды называет «дачей», расположенный в центральной части Франции, в провинции Оверни.

Есть у Васильева и апартаменты в Париже, но ими он владеет на правах пожизненной ренты. Если считать квартиры в Москве, Калининграде, Анталье, дом в Литве — общая стоимость недвижимости телеведущего составляет полтора миллиона евро. Конец лета Александр провел в своих овиньонских владениях. В мини-блоге в Instagram телеведущий поделился с подписчиками радостями сельской жизни.

На снимках Васильев показал пасторальные провинциальные пейзажи Франции, розы у дома и даже симпатичного ослика. Сам Васильев также снялся на фоне природы в оригинальных очках, клетчатой рубашке, неизменном шейном платке и шарфике.

«После удивительных и спокойных 10 дней на моей даче в Оверни Auvergne, я оправился домой в Париж, а оттуда улетел в Ниццу, в Le Manoir de l’Etang возле Mougin», — написал Васильев.

Он также сообщил, что в тех местах, которые он выбрал для отдыха в Ницце, «много живал Пикассо».

Из всего фотоотчета подписчиков более всего заинтересовала судьба ослика. Телеведущему задали вопросы, живет ли у него вьючное животное на даче, и кто за ним ухаживает в отсутствии хозяина. Многие поблагодарили Васильева за возможность виртуально приобщиться к красотам Франции.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Васильевисторик модыФранция

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Александр Васильев поделился радостями французской дачной жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: