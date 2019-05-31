«Почему увядает красота»: Александр Васильев напомнил женщинам о естественном омоложении

Историк моды подметил, что современные стандарты красоты делают женщин однотипными, но при этом верит в возрождение тренда на индивидуальность и естественность.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев на своей странице в Instagram затронул тему женской внешности при существующих ныне трендах красоты. Историк моды подметил, что еще в прошлом веке красавицы отличались естественностью и при этом были разных типажей. Тогда, по мнению эксперта, сложно было предположить, что лица представительниц прекрасного пола станут вдруг удивительно похожими друг на друга, а индивидуальность и вовсе станет невостребованной.

Васильев уверен, что современные стандарты красоты делают женщин одинаковыми, однотипными, соответственно, теряется загадка, которой обладали такие знаменитые красавицы, как Одри Хепберн, Майя Плисецкая, Элина Быстрицкая, Катрин Денев.

«Современная женщина, располагая набором универсальных методик, даже не задумывается о том, что можно сохранить свою молодость и индивидуальность, не прибегая к инъекциям, контурной пластике, хирургии», — отметил историк моды.

Александр Васильев напомнил представительницам прекрасного пола о так называемом естественном омоложении. Ведущий программы «Модный приговор» не сомневается, что женщины должны освоить упражнения для лица.

«Как и почему увядает красота, как можно приостановить этот процесс?!» — пишет Васильев.

Историк моды советует делать лицевую гимнастику, которая со временем способна возродить тренд на индивидуальность. Также Александр Васильев подметил, что стареть можно красиво, не прибегая к бессмысленным тратам на пластическую хирургию.