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Ксения Алферова проводит отпуск во Франции

45-летняя актриса наслаждается тишиной и спокойствием Бургундии, не забывая делиться собственными фотографиями в Instagram.

Ксения Алферова проводит отпуск во Франции
Ксения Алферова отдыхает во Франции / Global look press

Актриса Ксения Алферова призналась, что последние два месяца она жила в очень напряженном графике и теперь ей хочется расслабиться в тишине и спокойствии. Скрыться от суеты звезда театра и кино решила во французской глубинке.

Для прогулки по виноградникам Бургундии 45-летняя Алферова выбрала длинное красное платье с трендовым принтом — в горошек.

«Так важно остановить внутри безумный ход мыслей, слов и переживаний! Так сильно разогналась за последние два месяца, что тормозить получается с трудом!)», — подписала живописный снимок на своей странице в Instagram Ксения.

Верные поклонники актрисы пожелали ей хорошего и спокойного отдыха во Франции. Многие также отметили, что поездка хорошо повлияла на артистку.

Напомним, что совсем недавно — 24 мая — дочь Ирины Алферовой и болгарского дипломата Бойко Гюрова отметила 45-летие. В честь праздника она даже поделилась с подписчиками фотографией без макияжа прямо из постели. Тогда многие отметили, что без косметики Ксения выглядит даже моложе и свежее.

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Ксения Алферовамодный принтПлатье в горошектрендФранция

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Ксения Алферова проводит отпуск во Франции
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