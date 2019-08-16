Максим Галкин показал красивые пейзажи Рижского взморья

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram показал красивые пейзажи рижского взморья. Как известно, телеведущий сейчас находится вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми в Юрмале. Там он снимает вместе с родными огромную виллу.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как телеведущий молча прогуливается около берега Балтийского моря. Пейзажи, которые окружают юмориста, очень красивые. Они буквально завораживают. Не исключено, что телеведущий решил побыть в одиночестве. За время своей записи он ни проронил ни одного слова.

Напомним, что не так давно Максим Галкин показывал, что выросло на их участке в Дзинтари. В траве можно было увидеть огромное количество поганок. По этому поводу очень удивлялась дочь телеведущего Лиза Галкина. Она даже спела забавную песенку, которую посвятила этим грибам.

Совсем скоро Максим Галкин со своей семьей должен вернуться на родину. Отпуск звёздного семейства на рижском взморье постепенно катится к завершению. Кстати, юморист очень плодотворно провел эти каникулы. Он дал несколько концертов в городах Латвии, Литвы. Также выступление состоялось в Светлогорске, который расположен в Калининградской области.