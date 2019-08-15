Лиза Галкина удивилась урожаю поганок на вилле у родителей

Телеведущий и юморист Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал забавное видео, которое было сделано на вилле в латвийской Юрмале, где сейчас отдыхает семья. На кадрах записи можно увидеть огромный зеленый участок, на котором кругом растут поганки.

«Вот это грибы! Вот какой урожай у нас! Смотри какой большой гриб», — восторженно произносит дочь телеведущего Лиза Галкина. Рядом с сестренкой в этот момент находился и ее братик Гарри. Он также бегает по участку и, судя по всему, не может поверить своим глазам.

«Грибы смотри какие, Гарри», — заявил Максим Галкин. «Смотри сколько их еще», — добавила Лиза Галкина. «Их столько много», — заметил Гарри. «Понимаешь», — продолжил рассказывать о грибах юморист.

«Поганки, Гарри», — заявила в конце видеозаписи Лиза Галкина и затянула песенку: «Поганочки, поганки. Поганочки, поганки». Отметим, что нынешнее лето Галкин с женой Аллой Пугачевой проводят в Латвии. В Юрмале они снимают виллу. В собственность ее они не приобретают, потому что в этом нет необходимости. В престижный район Дзинтари они приезжают только на лето.