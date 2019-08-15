ЗВЕЗДЫ

Лиза Галкина удивилась урожаю поганок на вилле у родителей

Отец девочки опубликовал забавное видео в соцсетях.

Лиза Галкина удивилась урожаю поганок на вилле у родителей
Лиза Галкина удивилась количеству поганок на участке родителей/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Телеведущий и юморист Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал забавное видео, которое было сделано на вилле в латвийской Юрмале, где сейчас отдыхает семья. На кадрах записи можно увидеть огромный зеленый участок, на котором кругом растут поганки.

Участок с поганками. Фото
У Галкина на участке очень много поганок/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«Вот это грибы! Вот какой урожай у нас! Смотри какой большой гриб», — восторженно произносит дочь телеведущего Лиза Галкина. Рядом с сестренкой в этот момент находился и ее братик Гарри. Он также бегает по участку и, судя по всему, не может поверить своим глазам.

«Грибы смотри какие, Гарри», — заявил Максим Галкин. «Смотри сколько их еще», — добавила Лиза Галкина. «Их столько много», — заметил Гарри. «Понимаешь», — продолжил рассказывать о грибах юморист.

«Поганки, Гарри», — заявила в конце видеозаписи Лиза Галкина и затянула песенку: «Поганочки, поганки. Поганочки, поганки». Отметим, что нынешнее лето Галкин с женой Аллой Пугачевой проводят в Латвии. В Юрмале они снимают виллу. В собственность ее они не приобретают, потому что в этом нет необходимости. В престижный район Дзинтари они приезжают только на лето.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарри ГалкинГарри и Лиза ГалкиныЛиза ГалкинаМаксим ГалкинЮрмала

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лиза Галкина удивилась урожаю поганок на вилле у родителей
Интересно?
Поделись с друзьями: