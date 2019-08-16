Среди поклонников Димы Билана появился пес

Хозяйка французского бульдога попросила кумира о совместном фото, а тот не смог отказать.

Это лето у певца выдалось насыщенным. Среди прочих концертов и гастролей победитель «Евровидения» согласился выступить на фестивале русской музыки в Монако.

«Погода отличная, а атмосфера всегда уютная», — заметил артист.

Однако певец, вероятно, и не подозревал, что в княжестве его знают и любят даже собаки. Французский бульдог так долго бегал вокруг ног Билана, что хозяйка четырехлапого решила спросить гостя о совместном фото. А вдруг повезет!

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«В первый раз вижу, чтобы со мной даже собака хотела сфотографироваться», — посмеялся Билан, но не отказал.

Хозяйка песика поспешила заметить, что «хвостика» зовут Боник и у него скоро день рождения. К слову, в этом году и сам певец решил пополнить ряды «собачников». И познакомил подписчиков с очаровательным мопсом по кличке Симба, которого Билан ласково зовет «хрюшоныш».