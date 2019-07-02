«Хрюшоныш»: Дима Билан показал нового питомца

Во второй день июля отмечается международный день собак. Причастными к этому празднику себя считают не только четвероногие, но и их владельцы. Похоже, в рядах собачников прибавление — обзавестись домашним питомцем решил популярный певец Дима Билан.

Выбор пал на мопса, щенок оказался активный и уже безмерно влюблен в своего хозяина.

Исполнитель решил поделиться своим счастьем с поклонниками. Он опубликовал в Instagram трогательный ролик, который порадовал всех собачников. И не только.

Дима Билан взял с собой питомца в кафе, и в ожидании заказа певец интересуется: требуется ли мопсу тоже вилка? Щенок же счастлив и без столового прибора, его приводит в восторг сама мысль, что можно лизнуть в нос хозяина, что он и пытается сделать. Кстати, теплое чувство между четвероногим и кумиром миллионов взаимное.

«Вот такой друг. Гуляем», — написал артист. Судя по хештегу, зовут собачку Симба, но звезда ласково обращается к нему «хрюшоныш».

Поклонники Билана гадают, чей это щенок. Одни уверены, что это уже взрослая собака и принадлежит она кому-то из друзей исполнителя. А вот другие считают, что артист завел собаку.

Мимо видео не смогла пройти и Яна Рудковская, она тоже отметила, что новый друг Билана очень «сладкий».

Ранее в Instagram появилась фотография участника конкурса «Евровидение-2019» Сергея Лазарева в компании известного певца Дмитрия Билана. На снимке парни запечатлены в объятиях друг друга. Пройти мимо такого эмоционального кадра не смогли многие, первым стал Николай Басков, а дальше градус комментариев начал стремительно повышаться, сообщает Пятый канал.