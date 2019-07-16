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Певица Слава призналась в спокойном отношении к откровенным фотосессиям дочери

Александре в сентябре этого года исполнится 20 лет, и она считается завидной невестой.

Певица Слава призналась в спокойном отношении к откровенным фотосессиям дочери
Слава не осуждает дочь за откровенные снимки в Сети/globallookpress.com

Певица Слава в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об откровенных фотосессиях своей 19-летней дочери Александры. Ведущая заметила, что порой в прессе живо обсуждают кадры, которые девушка публикует в соцсети.

Слава спокойно относится с снимкам дочери/globallookpress.com

«Я спокойно отношусь к этому ее увлечению. Я и сама раньше без проблем могла оголиться. Просто сейчас уже почти в сорок лет, как-то не до этого. У нее шикарная фигура, так почему бы ее не показать окружающим. Единственное, я всегда была против татуировок. До 19 лет не разрешала ей ничего делать. Но потом пошло-поехало», — заявила певица.

Как сказала Слава, ее старшая дочь очень творческая натура. Несколько лет девушка училась на актрису в Щепкинском училище, но потом ей все резко надоело. «Саша поняла, что актерскому мастерству нужно отдаваться с утра до ночи. Ей было очень тяжело. Она в итоге перевелась и сейчас учится на лингвиста. Она у меня в совершенстве знает английский и французский языки», — заметила Слава.

А вот молодого человека, как уверяет певица, у ее дочери пока нет. Она поэтому поводу не расстраивается, потому что всему свое время.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Александра МорозоваАлла Довлатоваоткровенные снимкиСлава

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Певица Слава призналась в спокойном отношении к откровенным фотосессиям дочери
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