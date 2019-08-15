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Лиза Галкина в образе юной королевы поучаствовала с братом в фотосессии

Дети певицы Аллы Пугачевой, надо признать, растут настоящими красавцами.

Лиза Галкина в образе юной королевы поучаствовала с братом в фотосессии
Лиза и Гарри Галкины часто участвуют в фотосессиях/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaa/

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось красивая видеозапись, сделанная, судя по всему, около года назад. На кадрах можно увидеть детей телеведущего Максима Галкина, которые позируют фотографу.

«Ребят, смотрите в компьютер тоже. Чтобы мы не снимали тысячу кадров», — заявляет девушка, которая и ведет фотосъемку. При этом на Лизе Галкиной очень красивой белоснежное платье, в котором она похожа на маленькую королеву. Ее брат Гарри предстал на видеозаписи в образе настоящего джентльмена. На нем классический костюм с бабочкой и белые кроссовочки.

Лиза и Гарри Галкины достаточно часто принимают участие в модных фотосессиях и показах. В этом в общем-то нет ничего удивительного. Выглядят они словно нарисованные с картинки. Кроме того, общеизвестно, что близким другом Аллы Пугачевой является модельер Валентин Юдашкин. Он часто устраивает детские показы с участием детей звездных родителей.

Нынешнее лето дети Пугачевой и Галкина проводят в обществе родителей на рижском взморье. Семья снимает огромную виллу. При этом в собственность ее они не приобретают, так как бывают в Латвии только летом. Воздух очень благоприятно влияет на самочувствие Примадонны, которой в апреле нынешнего года исполнилось уже 70 лет.

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Лиза Галкина в образе юной королевы поучаствовала с братом в фотосессии
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