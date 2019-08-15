Романтичное фото: Богомолов опубликовал живописный кадр с Собчак

Режиссер Константин Богомолов в Instagram разместил снимок со своей возлюбленной светской львицей Ксений Собчак. На фотографии телезвезда нежно прижимается к своему любовнику. Сейчас они вместе отдыхают в столице Италии — Риме. Фотография, надо признать, получилась очень красивой и романтичной.

Отметим, что не так давно в соцсетях Константин Богомолов оставил многозначительный пост. Он признался в любви своей новой подруге. Многие решили, что она ответила ему согласием и скоро состоится свадьба. По слухам, торжество намечено на 13 сентября. Сами влюбленные слухи о скорой свадьбе пока не комментировали.

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Ксения Собчак ранее была замужем за актером Максимом Виторганом. У пары есть совместный сын Платон. Впрочем, создать крепкую семью на долгие годы у супругов не получилось. Они развелись. Ради ребенка Собчак и Виторган сохранили прекрасные отношения. К примеру, несколько месяцев назад они вместе были на отдыхе в Испании. Правда, потом светская львица улетела к Богомолову в Италию.

Кстати, Максим Виторган также долго не был один. Сейчас у него роман с актрисой Нино Нинидзе. Девушка значительно младше звезды, но они прекрасно себя чувствуют рядом друг с другом. Влюбленных уже не раз заставали вместе.