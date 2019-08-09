Экстрасенс предрек браку Собчак и Богомолова быстрый конец

По мнению психолога жених и невеста похожи друг на друга, но это не любовь.

Вся страна обсуждает предстоящую свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Люди гадают, чем станет этот брак для скандальной телеведущей: большой любовью или очередным пиар-ходом?

Свое на этот счет высказала экстрасенс и психолог Марианна Абравитова. Она отметила, что жених и невеста подходят друг другу внешне, но их семейное счастье находится под вопросом.

«Не все тут выставляется напоказ, не все обсуждается. Если уж и говорить о законном браке, то таким людям его лучше и не заключать», — цитирует экстрасенса сайт WomanHit.

Абравитова уверена в том, что брак таких оригинальных людей долго не продержится, а если их оставить в свободных отношениях, то Собчак и Богомолов могут пройти вместе через всю жизнь, временно сходясь и расходясь. Экстрасенс не увидела, чтобы телеведущая ждала ребенка. Слухи об этом уже гуляют в светской тусовке.

В итоге Абравитова приписала паре страстно-интеллектуальную связь и назвала ее единством двоих похожих людей, которое держится на на общественном мнении по поводу данного романа.

А сколько лет брака вы дадите Богомолову и Собчак?