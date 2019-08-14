Лиза Галкина зажигательно станцевала рядом с удивленной альпакой

Девочка показала, как прекрасно может двигаться по сцене.

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось забавное видео. На кадрах можно увидеть девочку в вечернем черном платье, которая танцует на сцене. Причем надо обратить внимание, что дочь телеведущего Максима Галкина прекрасно двигается в такт музыке. Рядом с ребенком находится редкое для наших краев животное – альпака. Это одомашненное животное, которое является дальним родичем верблюдов Африки и Азии. Альпака удивленно смотрит на Лизу.

В конце архивного видеоролика можно увидеть гостей праздника, а также родного братика Лизы Гарри Галкина. В какой-то момент ребенка посадили на животное и стали катать прямо по сцене.

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В комментариях пользователи отметили, что девочка растет настоящей красавицей. Многие уверены, что ее ждет прекрасное будущее на сцене. «Музыкальный слух и чувства ритма у этой девочки в крови», «Господа, кто же создал такое чудо?» — заявили восторженные подписчики Лизы Галкиной.

Отметим, что дочь Примадонны Аллы Пугачёвой действительно очень смышлёный ребенок. Она, к примеру, ходит к репетитору, который занимается с ней французским языком. Кроме того, дочь звезд посещает различные спортивные кружки и секции.