Поправилась и не переживает: модель Адриана Лима показала фигуру в Майами

38-летнюю бразильскую супермодель Адриану Лиму сфотографировали на пляже в Майами. Благодаря этим снимкам каждая женщина может вздохнуть спокойно, ведь теперь стало очевидно, что даже супермодели неидеальны.

То ли бывший «ангел» Victoria’s Secret не втянула живот, то ли просто слегка расслабилась на отдыхе с новым возлюбленным, бизнесменом из Турции Эмиром Уяром, но ее формы на фото явно далеки от идеала. Да и на коже мировой звезды видны все те дефекты, которые присутствуют практически у каждой рядовой женщины: послеродовые растяжки и синячки. Плюс ко всему, на лице модели нет ни капли макияжа. Впрочем, Лима в этом естественном виде все равно остается необычайно милой и привлекательной. И, похоже, ни капли не переживает из-за своего несовершенства, ведь в ее жизни есть главное – дети и любимый мужчина.

Напомним, Адриана в последнее время продемонстрировала удивительную привязанность к турецким красавцам. На смену писателю Метину Хара пришел его соотечественник Эмир Уяр, который занимается строительством и отельным бизнесом.