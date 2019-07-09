Адриана Лима была замечена с новым бойфрендом на греческом Миконосе

Не прошло и полугода от момента расставания с турецким писателем Метином Хара, как бразильскую супермодель Адриану Лиму застали в объятиях нового бойфренда. Им оказался турецкий бизнесмен Эмир Уяр. Пара вместе отдыхает на острове Миконос.

На днях папарацци «поймали» влюбленных прогуливающихся по побережью и во время отдыха в одном из местных клубов. Фотографии уже появились в соцсети Instagram.

Как пишет британское издание Daily Mail, Уяр — человек не бедный. Он владеет сетью отелей в Турции, а также является вице-президентом строительного холдинга. Эмир дружит со многими знаменитостями, в том числе с Линдси Лохан.

Напомним, что Адриана Лима в 2019 году рассталась с известным турецким писателем Метином Хара. С ним она была вместе с 2017 года. До этого супермодель была замужем за сербским баскетболистом Марко Яричем.

От спортсмена Лима родила двух дочерей — Валентину и Сиенну. Также Адриана успела повстречаться с известным музыкантом Ленни Кравитцем.