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Боярский сравнил увлечение дочери театром со своей страстью к рок-н-роллу

По словам актера, каждый человек должен помнить, зачем он пришел на этот свет.

Боярский сравнил увлечение дочери театром со своей страстью к рок-н-роллу
Отец Боярской считает, что дочь должна сосредоточиться на семье/globallookpress.com

Актер Михаил Боярский сравнил увлечение своей дочери Елизаветы театром со своей юношеской страстью к рок-н-роллу. Как он считает, театр и кино в жизни любого актера должны быть временным явлением. В какой-то момент, как уверен актер, нужно остановиться и понять, зачем каждый человек пришел на этот свет.

Михаил Боярский. Фото
Боярский считает, что дочь должна в первую очередь думать о семье/globallookpress.com

По словам «главного мушкетера страны», есть люди, которые полностью посвящают себя Мельпомене. Но они расплачиваются за это тем, что у них очень несчастные семьи. Работать с успехом на два фронта, как правило, не получается. «Когда подводишь итог и говоришь: «Я добился…» Чего добился – что в иллюзионе здорово притворялся? Ну что ж – если в этом смысл… Для меня он в семье», — сказал прославленный актер.

Боярский подчеркнул, что свободное время он проводит со своими внуками. Для него оно самое важное на данный момент в жизни. Боярский очень надеется, что в будущем станет прадедом. Он рассчитывает дожить до этих счастливых дней.

Кроме того, актер подчеркнул, что он не имеет никакого отношения к фотографиям со своей семьей, которые регулярно появляются в Сети. По его словам, он никогда ничего не слышал о такой социальной сети как Instagram, сообщает портал argumenti.ru.

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Елизавета БоярскаяМихаил Боярскийсемейные ценности

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Боярский сравнил увлечение дочери театром со своей страстью к рок-н-роллу
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