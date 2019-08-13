«Какой животик»: Бледанс похвалила фигуру 37-летней Волковой

На личной страничке в Instagram актриса из сериала «Воронины» показала результат своих многочасовых тренировок в спортзале.

37-летняя Екатерина Волкова опубликовала в Instagram свежий кадр, поделившись с верными почитателями результатом своих многочасовых тренировок в спортзале. Актриса из сериала «Воронины» закрепила майку на груди для того, чтобы показать плоский живот с проработанными прямыми мышцами живота.

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По словам актрисы, она часто слышит от подруг, что они не могут заставить себя заниматься спортом. Ведь на это нужно найти время, силы и возможности. С такой же проблемой когда-то сталкивалась и сама Екатерина. Супруга танцора Андрея Карпова припомнила, как выдумывала разные отговорки для того, чтобы пропустить разминку. Перемены в сознании Волковой произошли после того, как она оценила свою внешность, взглянув на отражение в зеркале. Актриса не скрывает: отсутствие физических нагрузок и бесконтрольное питание влияют на самочувствие. Екатерина уверена: каждый человек обязан следить за собой и мотивировать себя.

«Ты вдруг влюбляешься в себя несовершенную, но хочешь стать лучше для самой себя. Тогда очень естественно спорт приходит в твою жизнь… В какой-то момент ты можешь улыбнуться своему отражению, ты подмигиваешь самой себе, потому что празднуешь победу», — добавила актриса.

Не оставила без внимания свежий снимок Волковой и ведущая программы «Человек-невидимка» Эвелина Бледанс. Она похвалила фигуру актрисы, сделав ей комплимент.