Вся в папу: Николаев показал поющую на сцене трехлетнюю дочь

Пока многие звезды российского шоу-бизнеса греются на солнышке на зарубежных курортах, Игорь Николаев отдыхает с семьей в собственном таун-хаусе в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Музыкант опубликовал на своей странице в Instagram видео, сделанное с верхнего этажа дома.

Композитор запечатлел на камеру свою 3-летнюю дочь Веронику, которая забралась на круглую сцену в центре двора, поет песенку и пританцовывает под собственный вокал.

«Проба большой сцены под аккомпанемент теннисных мячиков», — в шутливой форме подписал ролик Николаев.

Видео вызвало у подписчиков музыканта умиление: «Вероничка — будущая звездочка!», «Бог даст, и она станет, как и родители, известной», «Три года, а уже такая смелость!», «Молодец Вероничка, надо потихоньку вживаться в артистический образ!».

больше по теме Игорь Николаев спел дуэтом с Аллой Пугачевой на дне рождения певицы Давний друг и композитор артистки исполнил песню «Самолёты улетают».

Кстати, на днях Николаевы узким семейным кругом отметили день рождения мамы Вероники и супруги Игоря Николаева Юлии Проскуряковой. 11 августа певице исполнилось 37 лет. Торт со свечой вместо мамы задула малышка Ника.