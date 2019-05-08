Игорь Николаев в преддверии Дня Победы поделился историей о деде-фронтовике

Уже завтра Россия будет отмечать важную дату — 9 мая, День Победы. Каждый год по всей стране проходит акция «Бессмертный полк», в рамках которой каждый может выйти на шествие с фотографиями своих бабушек и дедушек, прошедших войну.

В мероприятии также принимают участие и знаменитости. Так, к параду заранее начал готовиться Игорь Николаев. В своем Instagram артист выложил снимок с плакатом, на котором фотография его дедушки фронтовика.

«МОЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК — мой дед, Иван Николаевич Николаев, прошедший всю войну и дошедший до Берлина», — написал певец.

Он добавил, что подробнее расскажет о дедушке в программе у Максима Галкина «Сегодня вечером».

Подписчики исполнителя заметили его сходство с Николаевым-старшим.

«Вы так похожи на деда», «Спасибо ему за все! А вы похожи с ним», «Игорь, вы копия дед, знаете», — написали фолловеры.